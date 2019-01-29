В Удмуртии пенсионерка отдала мошенникам три миллиона рублей «на биткоины»

Правоохранители выясняют, кто обманным путём завладел тремя миллионами рублей пенсионерки в поселке Игра, которая перевела деньги незнакомцам для превращения их в биткоины, сообщили в пресс-службе полиции Удмуртии.

Женщина, вознамерившись выгодно вложить деньги, заполнила анкету на одном из специализированных интернет-сайтов. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником брокерской компании, предложил увеличить доход путем перевода денежных средств в биткоины.

"Сначала она перевела на счет компании миллион рублей. Спустя несколько дней ей сказали, что ее доход увеличился в несколько раз, но для получения денег необходимо перечислить еще миллион. Потом под разными предлогами злоумышленники просили женщину ещё перевести деньги, и так она перевела им три миллиона рублей ", — сообщили в МВД Удмуртии.

Ведомство уточняет, что 58-летняя женщина взяла для этого несколько кредитов.