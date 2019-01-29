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Юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Юбилей обернулся для Пугачевой провалом

В Удмуртии пенсионерка отдала мошенникам три миллиона рублей «на биткоины» 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители выясняют, кто обманным путём завладел тремя миллионами рублей пенсионерки в поселке Игра, которая перевела деньги незнакомцам для превращения их в биткоины, сообщили в пресс-службе полиции Удмуртии.
Женщина, вознамерившись выгодно вложить деньги, заполнила анкету на одном из специализированных интернет-сайтов. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником брокерской компании, предложил увеличить доход путем перевода денежных средств в биткоины.
"Сначала она перевела на счет компании миллион рублей. Спустя несколько дней ей сказали, что ее доход увеличился в несколько раз, но для получения денег необходимо перечислить еще миллион. Потом под разными предлогами злоумышленники просили женщину ещё перевести деньги, и так она перевела им три миллиона рублей ", — сообщили в МВД Удмуртии.
Ведомство уточняет, что 58-летняя женщина взяла для этого несколько кредитов.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых", — говорится в сообщении МВД.
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Происшествия , МВД , Удмуртская Республика
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