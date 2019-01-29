Похититель «Крыма» назвал причину кражи

Похититель картины Куинджи пошёл на преступление ради погашения долга

На допросе 32-летний Денис Чуприков признался, что решился на кражу спонтанно.

Как пишет «Коммерсантъ», Чуприков заявил следователю, что планировал продать полотно «Ай-Петри. Крым », чтобы расплатиться с долгами.

Сейчас правоохранители выясняют, было ли совершено преступление в одиночку или кто-то мог заказать похищение картины у подозреваемого.

В ближайшее время Чуприков пройдёт экспертизу, которая должна установить его вменяемость, а заодно, употреблял ли он наркотические или психотропные средства.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступник снял её со стены и вынес из музея на глазах у посетителей и охраны. Подозреваемого Дениса Чуприкова задержали накануне в Подмосковье. Картина Архипа Куинджи не пострадала, но в Третьяковку она не вернётся.