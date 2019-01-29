Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Похититель картины Куинджи пошёл на преступление ради погашения долга 

Говорит Москва 29 минут назад
На допросе 32-летний Денис Чуприков признался, что решился на кражу спонтанно.
Как пишет «Коммерсантъ», Чуприков заявил следователю, что планировал продать полотно «Ай-Петри. Крым», чтобы расплатиться с долгами.
Сейчас правоохранители выясняют, было ли совершено преступление в одиночку или кто-то мог заказать похищение картины у подозреваемого.
Найденная картина Куинджи может оказаться не настоящей
В ближайшее время Чуприков пройдёт экспертизу, которая должна установить его вменяемость, а заодно, употреблял ли он наркотические или психотропные средства.
Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступник снял её со стены и вынес из музея на глазах у посетителей и охраны. Подозреваемого Дениса Чуприкова задержали накануне в Подмосковье. Картина Архипа Куинджи не пострадала, но в Третьяковку она не вернётся.
Говорит Москва: последние новости
Суд в Москве арестовал подростка по подозрению в поджоге сверстника В сети опубликовали видео крушения Ту-22М3 под Мурманском Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковки задолжал более 250 тыс. руб.
Происшествия , Видео , Архип Куинджи , Республика Крым
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Похититель «Крыма» назвал причину кражи
Происшествия
Ботинки рабочего стали причиной взрыва фуры
Происшествия
Обидчик Скабеевой ответил на предупреждение Кадырова
В мире Украина
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
В мире Украина
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение