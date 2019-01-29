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В Черном море прекратился открытый огонь на одном из танкеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Открытый огонь на танкере "Маэстро" в Черном море прекратился, обследовать судно пока не представляется возможным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Оба танкера находятся на якоре. На "Маэстро" открытого горения не видно, но это не значит, что внутри нет пламени. Пока проверить не можем. На "Канди" по-прежнему интенсивное горение. Орошаем периодически и следим за ситуацией", — сказал собеседник агентства.
Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером 21 января. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 спаслись, 10 погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести. Активные поиски уже прекращены из-за "отсутствия разумной надежды найти кого-либо живым".
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