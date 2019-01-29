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Похититель "Крыма" назвал причину кражи
Похититель "Крыма" назвал причину кражи

Ботинки рабочего стали причиной взрыва фуры 

Рамблер 1 час назад
Ролик из Китая, запечатлевший взрыв рулонов мягкого пластика, может всерьёз напугать. Рабочие разгружали машину, заполненную рулонами мягкого пластика. Один мужчина, завершив работу, выпрыгнул из фуры, за ним собирался последовать и второй. Но в тот момент, когда он спрыгнул на пол контейнера, произошёл небольшой взрыв, вызвавший возгорание. Пластик моментально загорелся. К счастью, рабочий успел выскочить, хоть и получил небольшие ожоги. Причиной возгорания стало статическое электричество, возникшее из-за трения обуви о полиэтилен. Крошечная искра, образовавшаяся при этом, и вызвала пожар.
Происшествия , Видео , Китай
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