Родители не верят в случайность: как сгорел школьник

Скончался школьник из Москвы, который загорелся в подъезде

15-летний москвич, получивший ожоги 98% тела, скончался в больнице спустя четыре дня после госпитализации. В больницу его доставили 24 января из подъезда жилого дома на северо-западе столицы: по одной версии, его облили керосином и подожгли сверстники, по другой — подросток сам случайно пролил на себя горючее. Силовики арестовали 16-летнего приятеля потерпевшего и допросили еще одного школьника. Оба были на месте ЧП вместе с погибшим.

Подросток из Москвы, получивший 98% ожогов тела во время встречи с друзьями, скончался в больнице. Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники. Смерть 15-летнего ученика девятого класса одной из столичных школ наступила накануне — в 17:40 по местному времени.

Следователи арестовали его приятеля по подозрению в совершении преступления.

«В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего, 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома. В настоящее время в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следственном комитете.

Обвинение подростку еще не предъявлено. Свою вину он отрицает. Параллельно силовики допрашивают еще одного подозреваемого — 17-летнего школьника, который также был на месте происшествия.

Инцидент произошел вечером 24 января. По информации следователей, ученик девятого класса получил ожог 98% поверхности тела во время встречи с двумя друзьями в подъезде жилого дома, расположенного на улице Берзарина. Потерпевшего незамедлительно госпитализировали. На месте происшествия была найдена пустая канистра с запахом, характерным для керосина. Правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ «Об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет.

Как пишет сайт kp.ru, записей с камер видеонаблюдения нет, поэтому следователям тяжело установить причины трагедии. Тем не менее, выдвигаются две основные версии инцидента — умышленный поджог и несчастный случай.

ЧП произошло на лестничной клетке пятого этажа. Там, по данным издания, подростки провели несколько часов.

«Сначала мне показалось, что в подъезде какая-то потасовка: были слышны крики, удары обо все, что попадалось на пути. И только потом, узнав, что случилось, я поняла: бедный мальчик бился о стены в надежде погасить пламя», — рассказала РИА «Новости» Валерия Кустова, которая проживает в доме, где произошел инцидент.

С собой у подростков был алкоголь и сигареты, пишет сайт kp.ru. Оба приятеля погибшего не раз привлекались к ответственности за хулиганство, а также были замечены за употреблением наркотиков, отмечает издание. В тот вечер на встречу с другом они якобы взяли керосин, который и стал причиной трагедии.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что школьники подожгли своего друга. Такой же версии придерживается источник телеканала «Рен-ТВ».

Между тем собеседник «КП», близкий к расследованию дела, ссылается на слова подростков и сообщает, что они не видели момент возгорания, и во время ЧП находились этажом выше.

«Услышав крик парня, они якобы прибежали на помощь и помогли другу спуститься вниз», — пояснил источник.

Родители погибшего ребенка не верят в случайность трагедии. В своих показаниях следователям вину за инцидент они возложили на друзей подростка. По словам матери потерпевшего, еще будучи в сознании сын позвонил своему отцу с неизвестного номера и хриплым, едва узнаваемым голосом сказал: «Я думал, они мои друзья». В ту ночь отцу семейства дважды вызывали «скорую».

«Мы вторые сутки не спим. Это произошло вчера в 11-м часу. В полшестого собрался гулять, он был один, достойных друзей не было. В седьмой класс пришел мальчик, который повел его не по той дороге. Вчера случилось то, что случилось», — заявила мать потерпевшего «Рен-ТВ».

По ее словам, ранее в адрес ее ребенка неоднократно поступали угрозы от сверстников.

Получивший ожог 98% тела москвич еще два года назад числился в Училище олимпийского резерва №2, а в апреле 2016 года участвовал в открытом первенстве Москомспорта по кроссу. Однако через некоторое время его будто подменили — есть вероятность, что на подростка могли оказать влияние сверстники. На странице школьника «Вконтакте» опубликовано пять фотографий — почти на каждой он запечатлен вместе с друзьями и бутылкой спиртного.

Как рассказала Валерия Кустова, жительница подъезда, в котором произошел поджог, школьник и два его приятеля чуть ли не каждый день допоздна засиживались в подъезде. «Расстилали газеты и сидели прямо на полу. Не у меня на лестничной клетке — на верхних этажах. Один из этих подростков там живет. Соседи потом видели окурки, пробки от бутылок со спиртным. Компанию часто гоняли, но они просто перемещались в другие дома», — пояснила москвичка.

Тем временем, согласно другой версии произошедшего, 24 января подростки баловались с керосином, в результате чего девятиклассник якобы сам пролил на себя горючее.

Такой версии придерживаются источники РИА «Новости» и «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник издания, подросток случайно облился горючим, а когда вместе с приятелями стал спускаться вниз по лестнице, его одежда внезапно вспыхнула. Охваченного пламенем ребенка заметил один из жильцов дома — он вынес подростка из подъезда и повалил в снег, чтобы затушить пламя.

В соцсетях знакомые потерпевшего распространяют еще одну версию события, согласно которой школьник в тот вечер вдыхал пары бензина и случайно пролил на себя горючее. Затем он якобы закурил, после чего его одежда вспыхнула.