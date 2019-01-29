В Горном Алтае проверят сообщения об избиении подростка-инвалида на горке

"В ходе мониторинга СМИ и ряда социальных сетей обнаружено сообщение об избиении подростками несовершеннолетнего инвалида в селе Акташ. О происшествии доложено руководителю (управления — ред.). Руководителем поручено организовать проведение процессуальной проверки", — сказал собеседник агентства.

Сообщения от имени матери подростка появились сразу в нескольких популярных в Горном Алтае пабликах в социальных сетях. Женщина сообщает, что инцидент произошел в середине января, когда ее сын решил скатиться с ледяной горки, случайно толкнул девочку, после чего был жестоко избит ее старшим братом и другими находившимися там подростками. Мать пишет, что в больницу, куда самостоятельно добрался подросток, ему дали обездоливающие и отправили домой. На следующий день женщина снова поехала с сыном в больницу, где у него обнаружили сотрясение головного мозга и подозрение на отслоение сетчатки глаза.