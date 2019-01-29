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Юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Юбилей обернулся для Пугачевой провалом

В Горном Алтае проверят сообщения об избиении подростка-инвалида на горке 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи СК в Горном Алтае проверят размещенную в социальных сетях информацию об избиении подростками 17-летнего инвалида из-за конфликта на детской горке, сообщил РИА Новости во вторник представитель следственного управления СК РФ по республике Алтай.
"В ходе мониторинга СМИ и ряда социальных сетей обнаружено сообщение об избиении подростками несовершеннолетнего инвалида в селе Акташ. О происшествии доложено руководителю (управления — ред.). Руководителем поручено организовать проведение процессуальной проверки", — сказал собеседник агентства.
Сообщения от имени матери подростка появились сразу в нескольких популярных в Горном Алтае пабликах в социальных сетях. Женщина сообщает, что инцидент произошел в середине января, когда ее сын решил скатиться с ледяной горки, случайно толкнул девочку, после чего был жестоко избит ее старшим братом и другими находившимися там подростками. Мать пишет, что в больницу, куда самостоятельно добрался подросток, ему дали обездоливающие и отправили домой. На следующий день женщина снова поехала с сыном в больницу, где у него обнаружили сотрясение головного мозга и подозрение на отслоение сетчатки глаза.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Алтай , Республика Алтай
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