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В Бурятии школьников за опоздание заставили сидеть весь урок в противогазах 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Учитель ОБЖ школы №58 в Улан-Удэ заставил опоздавших учеников просидеть весь урок в противогазах, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Бурятии.
По ее данным, с жалобами на "нарушения прав детей в МАОУ "СОШ №58 г. Улан-Удэ" к региональному омбудсмену обратились родители семиклассников. "Со слов родителей, учителем ОБЖ применяются непедагогические методы воспитания. Так, за опоздание учащихся на урок ОБЖ учитель потребовал одеть противогазы и находиться в них в течение урока", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что слова родителей нашли подтверждение и "учителю ОБЖ объявлено дисциплинарное взыскание".
"Директору образовательной организации указано на неукоснительное исполнение федерального закона… "Об образовании в Российской Федерации", на принятие мер по недопущению случаев применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных законом", — сообщает пресс-служба.
Также рекомендовано на ближайшем педсовете провести разъяснительную работу с педагогами школы об обязательном соблюдении прав учеников.
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Происшествия , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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