В Бурятии школьников за опоздание заставили сидеть весь урок в противогазах

Учитель ОБЖ школы №58 в Улан-Удэ заставил опоздавших учеников просидеть весь урок в противогазах, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Бурятии

По ее данным, с жалобами на "нарушения прав детей в МАОУ "СОШ №58 г. Улан-Удэ" к региональному омбудсмену обратились родители семиклассников. "Со слов родителей, учителем ОБЖ применяются непедагогические методы воспитания. Так, за опоздание учащихся на урок ОБЖ учитель потребовал одеть противогазы и находиться в них в течение урока", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что слова родителей нашли подтверждение и "учителю ОБЖ объявлено дисциплинарное взыскание".

"Директору образовательной организации указано на неукоснительное исполнение федерального закона… "Об образовании в Российской Федерации", на принятие мер по недопущению случаев применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных законом", — сообщает пресс-служба.

Также рекомендовано на ближайшем педсовете провести разъяснительную работу с педагогами школы об обязательном соблюдении прав учеников.