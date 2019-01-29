Воры не смогли украсть телевизор 

В США ворам пришлось вернуть украденный телевизор, обогатиться домушникам помешали размеры устройства. Инцидент произошел в Далласе, его запечатлела камера, установленная на двери дома, куда влезли злоумышленники. Двое мужчин подъехали к месту преступления на угнанном внедорожнике. Не скрывая своих лиц, воры проследовали в помещение, а затем вынесли огромный телевизор, но похитить его они так и не смогли — добыча оказалась слишком большой. Техника попросту не поместилась в автомобиль, и незадачливые похитители отнесли телевизор на свое законное место.