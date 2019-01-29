Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Годовалая жительница Приморья попала в реанимацию из‐за гашиша 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врачи ГКБ № 2 Владивостока приняли маленького ребенка, который отравился гашишным маслом. Девочка оказалась в реанимации. Ее здоровью на данный момент ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.
О малышке в возрасте 1,2 года, поступившей в больницу с диагнозом «отравление наркотическим веществом», в полицию заявили медики. Как удалось выяснить, девочка живет с родителями и страшим братом. В день происшествия в квартире были гости.
«Во время распития слабоалкогольных напитков компания решила употребить наркотическое вещество растительного происхождения, которое принес один из приглашенных», — уточнили в МВД.
Мать, вернувшаяся с балкона, заметила, что ее ребенок держит в руках пакет из-под гашишного масла. Через некоторое время девочка почувствовала себя плохо, и женщина вызвала ей скорую.
Приехавшая на место происшествия полиция не обнаружила в квартире наркотики. Родители были направлены на медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы выявили в крови матери следы марихуаны.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с супругами профилактическую беседу. В отношении матери двоих детей составлены административные протоколы. Старший ребенок в настоящий момент находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Парус надежды».
Информацию о случившемся направили в отдел опеки и попечительства, а также в соцзащиту и комиссию по делам несовершеннолетних.
360tv.ru: последние новости
Подозреваемого в поджоге сверстника подростка арестовали в Москве Похищенная во Владикавказе невеста призналась в своем согласии на обряд «Самую молодую педофилку» осудили в Британии
Комментарии
Происшествия , МВД , Владивосток
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
Готовящемуся к «Евровидению» Лазареву подложили свинью
Шоу-бизнес
Тимошенко и Зеленский вновь обошли Порошенко
Украина В мире
Россия отреагировала на новый план ОБСЕ по Донбассу
Политика
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Крым выдвинул требование Киеву
Политика В мире
Москву накроет ледяной дождь
Погода Новости Москвы
Экс-супруга Башарова отыскала мужа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение