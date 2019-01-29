Годовалая жительница Приморья попала в реанимацию из‐за гашиша

Врачи ГКБ № 2 Владивостока приняли маленького ребенка, который отравился гашишным маслом. Девочка оказалась в реанимации. Ее здоровью на данный момент ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

О малышке в возрасте 1,2 года, поступившей в больницу с диагнозом «отравление наркотическим веществом», в полицию заявили медики. Как удалось выяснить, девочка живет с родителями и страшим братом. В день происшествия в квартире были гости.

«Во время распития слабоалкогольных напитков компания решила употребить наркотическое вещество растительного происхождения, которое принес один из приглашенных», — уточнили в МВД.

Мать, вернувшаяся с балкона, заметила, что ее ребенок держит в руках пакет из-под гашишного масла. Через некоторое время девочка почувствовала себя плохо, и женщина вызвала ей скорую.

Приехавшая на место происшествия полиция не обнаружила в квартире наркотики. Родители были направлены на медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы выявили в крови матери следы марихуаны.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с супругами профилактическую беседу. В отношении матери двоих детей составлены административные протоколы. Старший ребенок в настоящий момент находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Парус надежды».

Информацию о случившемся направили в отдел опеки и попечительства, а также в соцзащиту и комиссию по делам несовершеннолетних.