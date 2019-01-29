В Новгородской области нашли тело ребенка в канализационной яме

"По факту обнаружения тела 8-летнего мальчика в канализационной яме проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, 28 января в поселке Волот ребенок не вернулся со школы домой. Спустя некоторое время тело ребенка обнаружили в открытой канализационной яме, заполненной водой. По предварительным данным, ребенок погиб от утопления", — говорится в сообщении.

Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за установку, содержание и эксплуатацию канализационных систем, отмечает СУСК.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства несчастного случая. Тело ребёнка будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти, информирует областное следственное управление.