Следственные органы Новгородской области проводят доследственную проверку обстоятельств гибели восьмилетнего мальчика, который, по предварительным данным, утонул в канализационной яме с водой, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По факту обнаружения тела 8-летнего мальчика в канализационной яме проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, 28 января в поселке Волот ребенок не вернулся со школы домой. Спустя некоторое время тело ребенка обнаружили в открытой канализационной яме, заполненной водой. По предварительным данным, ребенок погиб от утопления", — говорится в сообщении.
Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за установку, содержание и эксплуатацию канализационных систем, отмечает СУСК.
Сейчас проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства несчастного случая. Тело ребёнка будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти, информирует областное следственное управление.