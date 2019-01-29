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Похититель "Крыма" назвал причину кражи
Похититель "Крыма" назвал причину кражи

В Новгородской области нашли тело ребенка в канализационной яме 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы Новгородской области проводят доследственную проверку обстоятельств гибели восьмилетнего мальчика, который, по предварительным данным, утонул в канализационной яме с водой, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По факту обнаружения тела 8-летнего мальчика в канализационной яме проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, 28 января в поселке Волот ребенок не вернулся со школы домой. Спустя некоторое время тело ребенка обнаружили в открытой канализационной яме, заполненной водой. По предварительным данным, ребенок погиб от утопления", — говорится в сообщении.
Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за установку, содержание и эксплуатацию канализационных систем, отмечает СУСК.
Сейчас проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства несчастного случая. Тело ребёнка будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти, информирует областное следственное управление.
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Происшествия , Общество , СКР , Новгородская Область
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