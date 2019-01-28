Найденная картина Куинджи может оказаться не настоящей

По словам источника, именно из-за необходимости экспертной проверки картины, найденной после похищения, она не вернется на выставку в Третьяковскую галерею.

Источник рассказал, что, во-первых, эксперты должны определить, представляет ли полотно особую ценность. Это нужно для квалификации действий похитителя. Если «Ай-Петри» будет признано представляющей особую ценность, задержанного по подозрению в краже Дениса Чуприкова обвинят по статье 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»).

Во-вторых, по словам источника, экспертиза должна проверить картину на подлинность. По одной из версий, грабитель мог заменить подлинное полотно подделкой, а кроме того, известно, что Куинджи любил писать копии собственных работ.

Для проведения экспертизы будут найдены специалисты по творчеству художника из Русского музея или центра Грабаря.

«Искусствоведы Третьяковской галереи не могут быть привлечены к экспертизе, так как галерея является потерпевшей стороной. Эксперты должны быть на сто процентов независимы», — пояснил источник.

Напомним, накануне вечером из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи была украдена картин художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Подозреваемого в хищении картины задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.