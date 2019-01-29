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Похититель "Крыма" назвал причину кражи
Похититель "Крыма" назвал причину кражи

Самая молодая женщина-педофил Британии получила семь лет тюрьмы 

Российская Газета + ещё 6 2 часа назад
Фото: Twitter
Суд Великобритании приговорил к семи годам и десяти месяцам лишения свободы 18-летнюю женщину-педофила. Преступница оказалось самой молодой насильницей несовершеннолетних в истории страны.
Сотрудница детского сада Софи Элмс призналась в привлечении к действиям сексуального характера детей двух и трех лет, пишет Mirror. Всего на ее счету 16 подобных эпизодов, совершенных в течение полутора лет.
Злоумышленницу обвинили в сексуальном насилии, а также в создании и распространении непристойных фотоснимков с малолетними. Первое преступление она совершила в возрасте 17 лет. К надругательству над малолетними Элмс склонил осужденный на 15 лет тюремного заключения Дэвид Геринг. С воспитательницей детского сада преступник познакомился в интернете.
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