Самая молодая женщина-педофил Британии получила семь лет тюрьмы

Суд Великобритании приговорил к семи годам и десяти месяцам лишения свободы 18-летнюю женщину-педофила. Преступница оказалось самой молодой насильницей несовершеннолетних в истории страны.

Сотрудница детского сада Софи Элмс призналась в привлечении к действиям сексуального характера детей двух и трех лет, пишет Mirror. Всего на ее счету 16 подобных эпизодов, совершенных в течение полутора лет.

Злоумышленницу обвинили в сексуальном насилии, а также в создании и распространении непристойных фотоснимков с малолетними. Первое преступление она совершила в возрасте 17 лет. К надругательству над малолетними Элмс склонил осужденный на 15 лет тюремного заключения Дэвид Геринг. С воспитательницей детского сада преступник познакомился в интернете.