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Подростки подожгли школьницу под Петербургом 

Рамблер + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В Волхове (Ленинградская область) подростки в масках подожгли шапку на 12-летней школьнице и избили ее друга-ровесника. Об этом сообщает «Фонтанка».
Это произошло вечером 29 января. Пострадавшие попали в больницу: мальчик — с ушибом грудной клетки, а девочка — с термическими ожогами лица средней тяжести. Дети рассказали, что нападавших было трое.
На сайте регионального управления СК сообщается, что следователи начали разбираться в ситуации, назначена проверка. По данным СК, у девочки диагностировали ожога лиц первой степени. Школьницу положили в травматологию в состоянии средней тяжести, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчика после осмотра отпустили домой.
Ранее в Москве неизвестные подожгли 15-летнего школьника. Подростка госпитализировали с ожогами 98 процентов поверхности тела.
Мать подростка рассказала журналистам, что нападавших было трое. Они облили его горючей жидкостью и подожгли в подъезде. Мальчик успел позвонить отцу и сказать, что считал этих людей своими друзьями.
Следователи возбудили дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На месте происшествия они нашли канистру с характерным для керосина запахом. По данным следователей, школьник получил ожоги, «находясь с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома».
Через несколько дней подросток умер в больнице. Следователи арестовали его 16-летнего знакомого, подозреваемого в поджоге.
Комментарии1
Происшествия , СКР , Волхов , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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