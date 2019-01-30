Подростки подожгли школьницу под Петербургом

Волхове ( Ленинградская область ) подростки в масках подожгли шапку на 12-летней школьнице и избили ее друга-ровесника. Об этом сообщает «Фонтанка».

Это произошло вечером 29 января. Пострадавшие попали в больницу: мальчик — с ушибом грудной клетки, а девочка — с термическими ожогами лица средней тяжести. Дети рассказали, что нападавших было трое.

На сайте регионального управления СК сообщается, что следователи начали разбираться в ситуации, назначена проверка. По данным СК, у девочки диагностировали ожога лиц первой степени. Школьницу положили в травматологию в состоянии средней тяжести, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчика после осмотра отпустили домой.

Ранее в Москве неизвестные подожгли 15-летнего школьника. Подростка госпитализировали с ожогами 98 процентов поверхности тела.

Мать подростка рассказала журналистам, что нападавших было трое. Они облили его горючей жидкостью и подожгли в подъезде. Мальчик успел позвонить отцу и сказать, что считал этих людей своими друзьями.

Следователи возбудили дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На месте происшествия они нашли канистру с характерным для керосина запахом. По данным следователей, школьник получил ожоги, «находясь с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома».

Через несколько дней подросток умер в больнице. Следователи арестовали его 16-летнего знакомого, подозреваемого в поджоге.