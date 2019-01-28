Под Тулой погиб школьник погиб после падения с крыши глыбы снега

Десятилетний школьник погиб в Тульской области , после того как на него сошла с крыши ангара снежная глыба, следствие выясняет обстоятельства, сообщает в понедельник региональное управление СК "По предварительным данным, 28 января 2019 года около 18 часов 30 минут в следственный отдел поступило сообщение о том, что в деревне Ольхи Плавского района Тульской области на закрытой территории одного из предприятий произошел сход снега с ангара, в результате чего пострадал несовершеннолетний. В ходе проверки указанной информации установлено, что ребенок, предположительно десяти лет, погиб в результате падения на него снежной массы", — говорится в сообщении. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено дело об убийстве. На месте работают следователи, криминалисты, а также сотрудники органов внутренних дел , фельдшеры скорой медицинской помощи. "В ходе осмотра места происшествия будут установлены и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение, также назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, производится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего", — сообщает следствие.