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Под Тулой погиб школьник погиб после падения с крыши глыбы снега 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Десятилетний школьник погиб в Тульской области, после того как на него сошла с крыши ангара снежная глыба, следствие выясняет обстоятельства, сообщает в понедельник региональное управление СК.
"По предварительным данным, 28 января 2019 года около 18 часов 30 минут в следственный отдел поступило сообщение о том, что в деревне Ольхи Плавского района Тульской области на закрытой территории одного из предприятий произошел сход снега с ангара, в результате чего пострадал несовершеннолетний. В ходе проверки указанной информации установлено, что ребенок, предположительно десяти лет, погиб в результате падения на него снежной массы", — говорится в сообщении.
По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено дело об убийстве. На месте работают следователи, криминалисты, а также сотрудники органов внутренних дел, фельдшеры скорой медицинской помощи.
"В ходе осмотра места происшествия будут установлены и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение, также назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, производится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего", — сообщает следствие.
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Происшествия , СКР , МВД , Тульская Область
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