Похитителю картины Куинджи назначена экспертиза

Следователи назначили Денису Чуприкову, которого задержали по подозрению в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым », психолого-психиатрическую экспертизу. Он пройдёт её в условиях стационара.

Информацию об этом передаёт ТАСС со ссылкой на неназванный источник в органах правопорядка. По его данным, медицинские действия будут проходить в институте Сербского.

Ранее News.ru писал, что полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» было похищено из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступление было совершено с особой дерзостью — прямо во время работы выставки на глазах посетителей человек, одетый в форму музейного работника, снял картину, вынул полотно из рамы и не спеша покинул помещение. К счастью, преступление удалось быстро раскрыть. Уже утром следующего дня полиция сообщила о задержании подозреваемого и изъятии картины.