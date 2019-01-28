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Похитителю картины Куинджи назначена экспертиза 

News.ru 57 минут назад
Фото: Пресс-служба МВД
Следователи назначили Денису Чуприкову, которого задержали по подозрению в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», психолого-психиатрическую экспертизу. Он пройдёт её в условиях стационара.
Информацию об этом передаёт ТАСС со ссылкой на неназванный источник в органах правопорядка. По его данным, медицинские действия будут проходить в институте Сербского.
Ранее News.ru писал, что полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» было похищено из Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступление было совершено с особой дерзостью — прямо во время работы выставки на глазах посетителей человек, одетый в форму музейного работника, снял картину, вынул полотно из рамы и не спеша покинул помещение. К счастью, преступление удалось быстро раскрыть. Уже утром следующего дня полиция сообщила о задержании подозреваемого и изъятии картины.
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Происшествия , Архип Куинджи , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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