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Упавшего в 20-метровую скважину двухлетнего мальчика спасли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В индийском штате Мадхья-Прадеш двухлетний ребенок свалился в 20-метровую скважину. Об этом сообщает Newsflare.
Инцидент произошел в воскресенье, 27 января, когда мальчик играл возле скважины в селе Керхар. Спасатели прибыли через 45 минут. Они выкопали ход, идущий параллельно скважине, и сумели извлечь ребенка.
При падении мальчик не пострадал. Очевидцы утверждают, что после спасения у него не было ни царапины. Несмотря на это, его доставили в больницу, где он провел несколько часов под наблюдением врачей.
Власти утверждают, что не давали разрешения на бурение скважины. Начато расследование.
26 января сообщалось, что в Испании нашли тело двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной 100 метров. Спасательная операция, за которой следила вся страна, продолжалась 13 дней.
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