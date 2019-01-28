Пиотровский прокомментировал кражу картины Куинджи в Третьяковке

"Меры безопасности у всех достаточно хорошие, пока существуют зрители, существует и риск. Эта история, которая произошла, совершенно не из ряда вон выходящая, так выносят из музеев очень часто ", — сказал он журналистам в понедельник.

По словам Пиотровского, случившееся — следствие большой популярности выставки и значительного числа посетителей. "Надо принимать какие-то меры, но это нормальная борьба с обстоятельствами", — считает он.