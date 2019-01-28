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Пиотровский прокомментировал кражу картины Куинджи в Третьяковке 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский не связывает кражу полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи с недостаточными мерами безопасности и не считает произошедшее чем-то из ряда вон выходящим.
"Меры безопасности у всех достаточно хорошие, пока существуют зрители, существует и риск. Эта история, которая произошла, совершенно не из ряда вон выходящая, так выносят из музеев очень часто ", — сказал он журналистам в понедельник.
По словам Пиотровского, случившееся — следствие большой популярности выставки и значительного числа посетителей. "Надо принимать какие-то меры, но это нормальная борьба с обстоятельствами", — считает он.
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена из Третьяковской галереи 27 января, в понедельник утром стало известно, что полотно найдено. Оно обычно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга и привезено в Москву на выставку работ пейзажиста. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что полотно, скорее всего, похитили на заказ. По предварительным данным МВД, преступление совершено из корыстных побуждений.
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Происшествия , Михаил Пиотровский , Архип Куинджи , Эрмитаж , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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