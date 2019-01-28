В Калининграде иностранца-нелегала обвиняют в убийстве

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 22-летнего гражданина иностранного государства, который обвиняется в совершении кражи и убийства администратора сауны в Калининграде , сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по Калининградской области Наталья Гацко.

По данным следствия, в сентябре 2018 года вечером мужчина отдыхал в сауне на улице Киевской в городе Калининграде. В конце вечера у него не хватило денег, чтобы расплатиться за пиво, из-за этого он поругался с администратором заведения. Во время ссоры женщина, по словам подозреваемого, оскорбила его, в ответ мужчина ударил ее стеклянной бутылкой по голове, затем нанес несколько ударов ножом в область лица, шеи и груди. От полученных ранений 49-летняя потерпевшая скончалась на месте.

После убийства обвиняемый похитил из служебного помещения сауны деньги — около 300 рублей — и мобильный телефон потерпевшей, после чего скрылся с места преступления.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего гражданина иностранного государства. Молодой человек обвиняется в совершении убийства и кражи. Сбор доказательственной базы завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Московского района Калининграда, в ближайшее время будет направлено в суд" — сообщила представитель ведомства.

Она отметила, что в ходе предварительного следствия обвиняемый вину в преступлениях признал полностью. Для следственных действий с его участием был привлечен переводчик. Установлено, что на территории РФ обвиняемый находился нелегально, а в 2015 году привлекался к уголовной ответственности на родине за совершение грабежа.