В Москве напали на аниматора и украли его пуму

Московского аниматора с пумой пригласили на детский праздник, похитили животное и потребовали выкуп. Об этом рассказал РЕН ТВ сам пострадавший артист Виктор Григорьев

По его словам, его позвали на день рождения девочки, однако когда он приехал по названному адресу, то понял, что праздник был только предлогом.

"Я сразу понял, что нет никакого дня рождения, квартира съемная. Сразу же ворвались некие лица, одного из них знаю, он мой бывший компаньон. Меня начали душить, я потерял сознание, очнулся уже в другой части комнаты", — пояснил он.

Артист добавил, что с пумой нападавшие боролись минут 40, кидая в животное одеяло и подушки.

Они сказали, что забирают кота и потребовали 100 тысяч, чтобы его вернуть. Скрутили его и забрали. Обратился в полицию, быстро сработали, большое спасибо, что вернули.

Преступники повредили пуме ногу, животное хромает и истощено. Подозреваемые задержаны.