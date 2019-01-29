Замглавы администрации Камышинского района Волгоградской области Алексей Самсонов сообщил, что из-за снега обрушилась крыша двухэтажного дома в поселке Мичуринский под Волгоградом. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, в двухэтажном доме проживают 25 человек. Пострадавших в результате обрушения нет, производить эвакуацию не пришлось, отметил Самсонов.
"Дом 1963 года постройки, возможно, подгнили лаги и крыша сложилась под тяжестью снега над первым подъездом. На чердаке никаких коммуникаций нет, дом продолжает отапливаться, газ и свет не отключали", — рассказал Самсонов.
Он добавил, что в настоящее время специалисты оценивают состояние крыши и возможность ее восстановления после обрушения.
Ранее сообщалось, что во время пожара в жилом доме в Балашихе обрушилась крыша.