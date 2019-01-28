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На Украине пропал капитан «Норда» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 48 минут назад
Фото: Максим Могильницкий/Facebook
Удерживаемый на Украине капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал, он не выходит на связь с субботы, заявил его адвокат Максим Могильницкий.
«Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», — передает его слова РИА «Новости».
Судно «Норд» украинские власти захватили еще в марте 2018 года. В октябре семерых российских моряков с сейнера «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана «Норда» оставили на территории Украины.
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Позже стало известно, что ведутся переговоры по обмену Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого.
В отношении Горбенко на Украине возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Украина , РИА Новости
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