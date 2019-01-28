На Украине пропал капитан «Норда»

Удерживаемый на Украине капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал, он не выходит на связь с субботы, заявил его адвокат Максим Могильницкий.

«Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», — передает его слова РИА «Новости».

Судно «Норд» украинские власти захватили еще в марте 2018 года. В октябре семерых российских моряков с сейнера «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана «Норда» оставили на территории Украины.

Позже стало известно, что ведутся переговоры по обмену Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого.

В отношении Горбенко на Украине возбуждено уголовное дело.