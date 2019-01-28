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В Чечне обстреляли передвижной пост МВД 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совместный передвижной пост МВД и Росгвардии был обстрелян в ночь на 26 января в Сунженском районе Чечни, пострадали два полицейских, один из нападавших ликвидирован, сообщается на сайте МВД по республике.
Сообщается, что в ночь на 26 января на северо-восточной окраине населенного пункта Серноводское в Чечне на выезде автодороги, ведущей в населенный пункт Нагорное, был обстрелян совместный выдвижной пост сотрудников отдела МВД России по Сунженскому району и ОМОН управления Росгвардии по республике.
"Полицейские открыли ответный огонь. Два сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь. Получила механические повреждения служебная автомашина. Были введены планы "Сирена" и "Крепость", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 января в лесной местности было обнаружено тело одного из нападавших, рядом с которым находился автомат Калашникова.
"Предварительно установлено, что уничтоженным является житель населенного пункта Пседах Малгобекского района Республики Ингушетия Мансур Бельтоев, 1995 года рождения, находившийся в федеральном розыске с 13 октября 2017 года. Инициатор розыска — МО МВД России "Малгобекский" Республики Ингушетия", — добавляется в сообщении.
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Происшествия , Криминал , Пожары , МВД , Чеченская Республика
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