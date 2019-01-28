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Очевидцы сняли массовую драку со стрельбой в Олимпийском парке Сочи 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Массовая драка со стрельбой, произошедшая 28 января в Олимпийском парке Сочи, попала на видео. Очевидцы сняли конфликт с участием не менее десяти мужчин у отеля «Богатырь». Запись выложена в паблике «ДТП и ЧП в Сочи» во «ВКонтакте».
Это произошло около остановки общественного транспорта.
«Группа мужчина сначала выясняла отношения, после чего один из участников открыл стрельбу из пистолета, скорее всего, травматического. В этот момент к месту событий подъехал полицейский автомобиль. Именно возле него и произошла кульминация драки, когда несколько человек принялись избивать одного. Немного запоздалое вмешательство сотрудника полиции остановило расправу», — говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Несколько человек задержаны, количество пострадавших устанавливается.
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Происшествия , МВД , Интерфакс , Сочи
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