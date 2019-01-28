Аукционщики в Италии назвали кражу «Ай-Петри» безумством

Специалисты нескольких аукционных домов в Италии , опрошенные корреспондентом РИА Новости в связи с похищение картины Архипа Куинджи в Третьяковке, в один голос заявили, что подобная работа ни в коем случае не могла бы попасть на торги.

"По-моему, это был безумец. Так картины не воруют, только ненормальный стал бы красть картину перед всеми. Для того чтобы украсть произведение в таком музее, как Третьяковская галерея, понадобилась бы подготовка, а не просто прийти на выставку", — сказал журналисту сотрудник римского аукционного дома Pirone.

В воскресенье неизвестные похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым " прямо с выставки в Третьяковской галерее. Страховая стоимость картины, по данным Минкультуры и страховщика — компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). Утром в понедельник МВД России сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья . Также выясняется, были ли у задержанного сообщники.

Узнав о подробностях происшествия, сотрудник римского аукционного дома Pirone выразил уверенность, что действия похитителя были подготовлены и нацелены именно на полотно с крымским пейзажем. "Нет, он точно не в себе, это как если бы кто-то пришел в Лувр за Джокондой. В Италии такое тоже может произойти, но не на уровне Капитолийских или Ватиканских музеев. Но после похищения картина не может появиться на аукционе: за ней сразу придут карабинеры. Единственный вариант — это если бы она сразу попала к коллекционеру, который отправил за ней похитителя. На рынок картина столь высокого уровня не попадет, это невозможно", — сказал собеседник агентства.

С ним согласны на другой римской площадке по торговле предметами старины искусства.

"Аукционы искусства в Италии публичные, поэтому проверки подлинности проводятся не только самими организаторами и экспертам, но и подразделением корпуса карабинеров по охране культурного наследия, которые имеют в распоряжении каталоги и реестры похищенного", — заявила РИА Новости сотрудница аукционного дома Minerva.

"Естественно, украденная картина не может быть выставлена на продажу. Особенно, когда речь идет о настолько скандальном случае. В таком никто не был бы заинтересован", — отметила она.

Вместе с тем, от похищений не застрахованы и известнейшие из итальянских музеев: так, в январе 2018 года из Дворца дожей в Венеции украли ювелирные украшения индийских махарадж.

"Похищения картин происходят и в Италии, здесь нет ничего нового. В данном случае, я думаю, речь идет о недостатке безопасности и слабой организации выставки. Мы в аукционных домах знаем стоимость картин, когда такие вещи случаются. Вместе с тем, тот, кто украл картину, не выставит ее на торги при текущем расследовании, при том что поиском украденного может заниматься и Интерпол", — заявили в аукционном доме Bertolami.

Полотно "Ай-Петри. Крым" (39 на 53 сантиметра) создавалось в 1898–1908 годы, точная дата не установлена. Картина является образцом пейзажа с изображением гор. Она приписана к коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, где находится на сохранении большая часть картин Куинджи.

По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, в настоящее время группа сотрудников музея проводит экспертизу полотна с использованием мобильного оборудования. К концу дня картина уже может оказаться в депозитарии галереи, дальше выставляться для публики она не будет.