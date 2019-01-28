Избивший DJ Smash экс-депутат начал отбывать свой срок в пермской колонии

"В понедельник Телепнев прибыл в колонию-поселение №39 в 12.30 по местному времени", — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Телепневу необходимо прибыть в колонию до 28 января (включительно).

В феврале 2018 года в пермском ночном клубе произошел конфликт Телепнева и его друга Сергея Ванкевича с DJ Smash (Андреем Ширманом). После отказа сделать повторное селфи с Ванкевичем Ширман отмахнулся от него, и они вдвоем упали на пол. Подоспевший к ним Телепнев нанес Ширману два удара, от которых диджей снова упал, а затем нападавшего поддержал Ванкевич.

В июле Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении, предусмотренном статьей 112 части 2 пункта "г" "д" УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"), и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

В октябре Телепневу увеличили срок заключения на два месяца, признав его виновным не только в нападении на DJ Smash, но и в избиении 20-летнего студента в том же ночном клубе, но на месяц раньше. К моменту вынесения приговора по второму уголовному делу в отношении Телепнева его друг Ванкевич уже прибыл в колонию-поселение №8 Соликамского городского округа.