Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный на два года и два месяца за избиение DJ Smash и 20-летнего студента в ночном клубе Перми, прибыл в колонию-поселение №39, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В понедельник Телепнев прибыл в колонию-поселение №39 в 12.30 по местному времени", — рассказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Телепневу необходимо прибыть в колонию до 28 января (включительно).
В феврале 2018 года в пермском ночном клубе произошел конфликт Телепнева и его друга Сергея Ванкевича с DJ Smash (Андреем Ширманом). После отказа сделать повторное селфи с Ванкевичем Ширман отмахнулся от него, и они вдвоем упали на пол. Подоспевший к ним Телепнев нанес Ширману два удара, от которых диджей снова упал, а затем нападавшего поддержал Ванкевич.
В июле Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении, предусмотренном статьей 112 части 2 пункта "г" "д" УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"), и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
В октябре Телепневу увеличили срок заключения на два месяца, признав его виновным не только в нападении на DJ Smash, но и в избиении 20-летнего студента в том же ночном клубе, но на месяц раньше. К моменту вынесения приговора по второму уголовному делу в отношении Телепнева его друг Ванкевич уже прибыл в колонию-поселение №8 Соликамского городского округа.
По информации, опубликованной на сайте федеральных казенных учреждений ФСИН России, колония-поселение №39 расположена в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края. В учреждении организован центр трудовой адаптации осужденных, специализирующийся на сельском хозяйстве: производстве молока и мяса, выращивании крупного рогатого скота, свиней, кур, зерновых и овощных культур. В колонии-поселении есть пекарня и мукомольный цех, где производится мука и крупа.