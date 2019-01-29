В Сочи экстренно сел самолёт из-за нападения на стюардессу

По информации ФАН, воздушное судно находится в Сочи уже более часа. На борт самолёта поднялись медики, однако пострадавшая бортпроводница от помощи врачей отказалась.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП. По словам автора статьи, во избежание продолжения конфликта решается вопрос о снятии пассажира с рейса.