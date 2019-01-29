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В Сочи экстренно сел самолёт из-за нападения на стюардессу 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Лайнер авиакомпании «Россия», выполнявший рейс по маршруту «Санкт-Петербург — Анталия» был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за того, что один из пассажиров напал на стюардессу, сообщает Федеральное агентство новостей.
По информации ФАН, воздушное судно находится в Сочи уже более часа. На борт самолёта поднялись медики, однако пострадавшая бортпроводница от помощи врачей отказалась.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП. По словам автора статьи, во избежание продолжения конфликта решается вопрос о снятии пассажира с рейса.
Ранее пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан. В итоге экипажу удалось уговорить мужчину на дозаправку и посадить самолёт в Ханты-Мансийске. Несколько часов воздушное судно с пассажирами на борту пробыл на стоянке. Затем угонщика задержали. Им оказался 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов. Против него возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). Ему грозит от семи до 12 лет тюрьмы.
Комментарии2
Происшествия , Аэрофлот , Авиакомпания Россия , РИА ФАН , Санкт-Петербург , Сочи
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