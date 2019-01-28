Российская девочка пропала в Ираке, заявила детский омбудсмен

Российская девочка, фамилия которой значится в списке детей, которых планируется вывезти из Ирака , пропала в этой стране, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Накануне Нового года, 30 декабря, спецрейс МЧС из Ирака в Россию доставил 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Этому рейсу предшествовала масштабная работа различных ведомств, сформирована база данных, в которую внесены сведения о 699 несовершеннолетних детях российских граждан, которые были вывезены родителями в ближневосточный регион. С августа 2018 года идет подготовка документов, необходимых для возвращения из Ирака российских детей, матери которых находятся в тюрьме Багдада. По информации МИД РФ, речь идет о 115 детях, 30 из которых уже вернулись на родину.

"Пропала одна из девочек, одна находится сейчас в тюрьме, вторую мы найти не можем — сестру ее. Известно, что во время военных действий она лишилась ножки одной. Она пошла по медицинской линии, отправили ее в больницу. И сейчас непонятно, где она находится", — рассказала детский омбудсмен.

"Сестра есть, а другой сестры нет. Мы об этом случае разговаривали, надеемся, ее тоже найдем, тем более, что она в таком состоянии. Девочка маленькая, по-моему, даже трех лет нет. Они маленькие дети, двойняшки", — отметила Кузнецова.

Говоря о вывозе российских детей из ближневосточного региона, она добавила, что в начале февраля планируется вывезти более 30 детей из Ирака (предварительно 39), но алгоритм такого вывоза детей может быть использован при необходимости и в других странах.