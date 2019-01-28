Картину Куинджи решили не возвращать в Третьяковку

Похищенная из Третьяковской галереи картина Куинджи «Ай-Петри. Крым » не будет возвращена на выставку в галерею, сообщила директор музея Зельфира Трегулова

«Картина происходит из собрания Русского музея. Мы с директором этого музея договорились, что они присылают своих специалистов и, несмотря на то, что выставка будет до 17 февраля, эта картина выставлена не будет», — сказала Трегулова, передает ТАСС.

В понедельник утром был задержан 31-летний Денис Чуприков, подозреваемый в краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым». Полотно найдено в Одинцовском районе Подмосковья.