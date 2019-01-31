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Источник: звонки о минировании кинотеатров в Москве поступили с Украины 

РИА Новости + ещё 6 40 минут назад
Фото: РИА Новости
"Телефонные террористы", из-за которых в Москве эвакуируют уже девять кинотеатров, звонили с Украины, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Анонимные звонки, по предварительным данным, поступают именно с Украины. По последней информации, проверки идут в девяти кинотеатрах "Синема стар" [ранее сообщалось о восьми]", — сказал собеседник агентства.
В этом январе в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до северо-западных регионов страны.
Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались в сентябре 2017 года и охватила 75 из 85 регионов России.
По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. О задержании организаторов телефонной атаки не сообщалось.
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Происшествия , ФСБ , РИА Новости , Москва
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