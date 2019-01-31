Источник: звонки о минировании кинотеатров в Москве поступили с Украины

"Анонимные звонки, по предварительным данным, поступают именно с Украины. По последней информации, проверки идут в девяти кинотеатрах "Синема стар" [ранее сообщалось о восьми]", — сказал собеседник агентства.

В этом январе в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до северо-западных регионов страны.

Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались в сентябре 2017 года и охватила 75 из 85 регионов России.