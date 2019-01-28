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Мужчина покусал крокодила ради спасения сына 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: flickr.com
В филиппинском городе Балабак, провинция Палаван, мужчина спас 12-летнего сына, на которого напал крокодил. Об этом сообщает газета Manila Bulletin.
Рептилия появилась, когда подросток купался в реке с младшим братом. Она схватила его за левую руку и потянула под воду. Младший брат немедленно побежал домой и рассказал о произошедшем родителям. На помощь сыну пришел его отец.
Мужчина попытался ударить хищника кулаком, а затем вцепился в него зубами и несколько минут грыз его лапу. «Он многократно кусал крокодила за мягкие места, пытаясь спасти своего сына», — заявил представитель полиции.
Рептилия не выдержала, отпустила мальчика и уплыла. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
В 2018 году сообщалось, что житель Балабака спас 15-летнего сына после нападения крокодила длиной 4,5 метра. При борьбе с рептилией мужчина получил более тяжелые ранения, чем его ребенок.
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Происшествия , Палаван
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