Директор Третьяковки объяснила, почему украли картину Куинджи

В беседе с ТАСС она отметила, что хищение картины стало возможным в результате общедоступности и открытости музея. По ее мнению, к этому выводу можно прийти и без результатов проверки со стороны следствия и Минкульта

"Это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев сегодня, огромного количества людей, которые приходят в наши залы, на наши выставки. Общедоступность множит риски", — констатировала она.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена 27 января из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника. 28 января подозреваемый в похищении был задержан. Ранее стало известно, во сколько галерее обойдется безопасность выставки Куинджи.