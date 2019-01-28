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Директор Третьяковки объяснила, почему украли картину Куинджи 

Газета.Ru + ещё 33 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова объяснила, почему похитителю удалось украсть картину Куинджи "Ай-Петри. Крым".
В беседе с ТАСС она отметила, что хищение картины стало возможным в результате общедоступности и открытости музея. По ее мнению, к этому выводу можно прийти и без результатов проверки со стороны следствия и Минкульта.
"Это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев сегодня, огромного количества людей, которые приходят в наши залы, на наши выставки. Общедоступность множит риски", — констатировала она.
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена 27 января из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника. 28 января подозреваемый в похищении был задержан. Ранее стало известно, во сколько галерее обойдется безопасность выставки Куинджи.
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Происшествия , Общество , Зельфира Трегулова , Минкультуры , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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