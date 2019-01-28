Девушку-инвалида выкинули с рейса из-за недееспособности

Пассажирку в инвалидном кресле не пустили на борт самолета из-за того, что она не могла передвигаться самостоятельно. Об этом сообщает Asia One.

22-летняя Шен Ченцин должна была лететь из Гонконга Тяньцзинь на рейсе авиакомпании Hong Kong Airlines. Однако, когда девушка приехала в аэропорт, ее отказались регистрировать на рейс, поскольку она не могла ходить, и ее никто не сопровождал.

«Я была очень взволнована и зла одновременно. Я не могу понять, как такое могло произойти в Гонконге», — поделилась Ченцин.

Согласно сайту авиакомпании, пассажирам разрешено регистрировать их инвалидные коляски на рейс, и на борту им будет предоставлена соответствующая замена.

Тем не менее, представители авиакомпании заявили, что бортпроводники могут помочь инвалидам с посадкой, но они не будут сопровождать их в туалет и обеспечивать им персональный уход во время полета. «Поэтому мы рекомендуем путешествовать с сопровождающим», — пояснили в Hong Kong Airlines.