У жены уральского депутата украли сумку с крупной суммой денег

По данным полиции, нападение на женщину, у которой была похищена сумка с деньгами на крупную сумму, произошло днем 25 января.

"Потерпевшей является местная жительница 1981 года рождения, возглавляющая коммерческое предприятие. Украденные средства она намеревалась доставить в один из банков города, но, вероятно, произошла утечка информации, кто-то из представителей криминального мира мог узнать про ее планы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев и жильцов близлежащих домов, а также анализируют записи с камер видеонаблюдения. На причастность к ограблению оперуполномоченные отрабатывают лиц, ранее судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы, добавили в полицейском главке.

По информации местного портала Ura.ru, потерпевшей является жена депутата думы Каменского района Свердловской области Анна Шахматова, которая руководит кредитно-потребительским кооперативом "Капитал-С", в ее сумке находились 64 миллиона рублей. Как пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас полиция отрабатывает версию с инсценировкой кражи.

В областном главке МВД от комментариев относительно украденной суммы, личности потерпевшей и подозрений в инсценировке воздержались.