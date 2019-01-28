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У жены уральского депутата украли сумку с крупной суммой денег 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция города Каменск-Уральский разыскивает неизвестных, которые напали на жену депутата думы Каменского района и украли у нее сумку с крупной суммой денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
По данным полиции, нападение на женщину, у которой была похищена сумка с деньгами на крупную сумму, произошло днем 25 января.
"Потерпевшей является местная жительница 1981 года рождения, возглавляющая коммерческое предприятие. Украденные средства она намеревалась доставить в один из банков города, но, вероятно, произошла утечка информации, кто-то из представителей криминального мира мог узнать про ее планы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев и жильцов близлежащих домов, а также анализируют записи с камер видеонаблюдения. На причастность к ограблению оперуполномоченные отрабатывают лиц, ранее судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы, добавили в полицейском главке.
По информации местного портала Ura.ru, потерпевшей является жена депутата думы Каменского района Свердловской области Анна Шахматова, которая руководит кредитно-потребительским кооперативом "Капитал-С", в ее сумке находились 64 миллиона рублей. Как пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас полиция отрабатывает версию с инсценировкой кражи.
В областном главке МВД от комментариев относительно украденной суммы, личности потерпевшей и подозрений в инсценировке воздержались.
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Происшествия , МВД , Каменск-Уральский , Свердловская Область
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