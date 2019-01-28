Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым

В Москве найден мертвым экс-менеджер «Дальспецстроя»

По его словам, Савин был найден мертвым накануне на улице Привольная на юго-востоке Москвы , а предварительной причиной его смерти считается самоубийство.

Между тем источники в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции рассказали РБК , что труп Савина с огнестрельным ранением в голову был найден его сыном во дворе частного дома в Люберцах. Рядом с телом Савина лежало принадлежавшее ему огнестрельное оружие.

Анонимный информированный собеседник подтвердил «Интерфаксу» , что правоохранители рассматривают суицид как одну из версий причин смерти Дмитрия Савина. Тем временем его Савина Михаил заявил РБК, что причины смерти его отца «естественные».

По данным «Интерфакса», Дмитрий Савин руководил «Дальспецстроем» до марта 2015 года, после чего был переведен на должность заместителя руководителя, а в апреле — уволен.