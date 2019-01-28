Экс-главу «Дальспецстроя» нашли мертвым 

Бывшего руководителя «Дальспецстроя» Дмитрия Савина в воскресенье, 27 января, обнаружили мертвым в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Тело нашли на улице Привольная. Источник РИА «Новости» сообщил, что, по предварительным данным, мужчина мог покончить с собой.
В столичном главке СК России сообщили, что проводят проверку по факту смерти мужчины. Его личность следствие официально не разглашает.
В марте 2015 года Савин по собственному желанию покинул пост главы «Дальспецстроя», который занимался возведением космодрома Восточный в Амурской области.