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Экс-главу «Дальспецстроя» нашли мертвым 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывшего руководителя «Дальспецстроя» Дмитрия Савина в воскресенье, 27 января, обнаружили мертвым в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Тело нашли на улице Привольная. Источник РИА «Новости» сообщил, что, по предварительным данным, мужчина мог покончить с собой.
В столичном главке СК России сообщили, что проводят проверку по факту смерти мужчины. Его личность следствие официально не разглашает.
В марте 2015 года Савин по собственному желанию покинул пост главы «Дальспецстроя», который занимался возведением космодрома Восточный в Амурской области.
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Происшествия , Дмитрий Савин , СКР , МВД , Дальспецстрой , РИА Новости , Москва
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