Экс-главу «Дальспецстроя» нашли мертвым

Тело нашли на улице Привольная. Источник РИА «Новости» сообщил, что, по предварительным данным, мужчина мог покончить с собой.

В столичном главке СК России сообщили, что проводят проверку по факту смерти мужчины. Его личность следствие официально не разглашает.

В марте 2015 года Савин по собственному желанию покинул пост главы «Дальспецстроя», который занимался возведением космодрома Восточный в Амурской области.