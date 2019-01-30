Фотограф Лошагин пропал после заявлений об изнасиловании

Модный фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание за убийство своей жены Юлии Прокопьевой, заявил о том, что ему пришлось платить руководству ИК № 54 за защиту от изнасилования. После этого он перестал выходить на связь.

Адвокат Дмитрия Сергей Лашин заявил, что до последнего времени неоднократно разговаривал со своим клиентом, однако уже полторы недели ничего о судьбе фотографа неизвестно.

Лошагин сообщил, что на его глазах изнасиловали заключенного, после чего он стал платить начальнику колонии Созинову за «сексуальную безопасность». В ответ на это экс-начальник ИК № 54 решил подать на фотографа в суд.

ГУФСИН по Свердловской области отметили, что по их данным Лошагин жив и здоров, а связаться с адвокатом может в любое время, передаёт URA.RU.