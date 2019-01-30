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Фотограф Лошагин пропал после заявлений об изнасиловании 

News.ru + ещё 2 30 января 2019
Фото: РИА Новости
Модный фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание за убийство своей жены Юлии Прокопьевой, заявил о том, что ему пришлось платить руководству ИК № 54 за защиту от изнасилования. После этого он перестал выходить на связь.
Адвокат Дмитрия Сергей Лашин заявил, что до последнего времени неоднократно разговаривал со своим клиентом, однако уже полторы недели ничего о судьбе фотографа неизвестно.
Лошагин сообщил, что на его глазах изнасиловали заключенного, после чего он стал платить начальнику колонии Созинову за «сексуальную безопасность». В ответ на это экс-начальник ИК № 54 решил подать на фотографа в суд.
В ГУФСИН по Свердловской области отметили, что по их данным Лошагин жив и здоров, а связаться с адвокатом может в любое время, передаёт URA.RU.
Ранее News.ru писал, что ФСБ и МВД выступили против введения статьи о пытках в Уголовный кодекс, посчитав такую статью «избыточной». Об этом сообщается в отзывах спецслужбы на рекомендации президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человек.
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Происшествия , ФСБ , МВД , ФСИН , РИА Ura.ru
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