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Украинских моряков перевели из медчасти в «Лефортово» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские моряки, раненные при задержании российскими пограничниками в Керченском проливе, выписаны из медицинской части и переведены в СИЗО "Лефортово", сообщил в понедельник адвокат Николай Полозов.
"Еще в субботу были переведены из медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово". Нашим адвокатам в СИЗО "Матросская тишина" подтвердили, что трое раненых военнопленных [власти Украины и защита считают их военнопленными] там уже не содержатся", — написал Полозов на своей странице в Facebook.
По его словам, в течение суток следователь пообещал подготовить и передать в "Лефортово" разрешение на вход для адвокатов.
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
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Происшествия , Петр Порошенко , Владимир Путин , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , ФСИН
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