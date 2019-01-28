Украинских моряков перевели из медчасти в «Лефортово»

Украинские моряки, раненные при задержании российскими пограничниками в Керченском проливе, выписаны из медицинской части и переведены в СИЗО "Лефортово" , сообщил в понедельник адвокат Николай Полозов.

"Еще в субботу были переведены из медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово". Нашим адвокатам в СИЗО "Матросская тишина" подтвердили, что трое раненых военнопленных [власти Украины и защита считают их военнопленными] там уже не содержатся", — написал Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение суток следователь пообещал подготовить и передать в "Лефортово" разрешение на вход для адвокатов.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.