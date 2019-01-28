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В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Саратове уволили начальницу отдела образования администрации Октябрьского района города после проведения проверки сообщений о том, что учителей одной из школ в мороз отправили помогать дворникам убирать снег.
Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии города.
Отмечается, что непосредственному руководителю чиновницы и директору школы объявили выговоры.
Ранее в мэрии Саратова прокомментировали сообщения СМИ о том, что учителей школы №95 в рамках субботника 24 января вывели убирать снег.
В администрации города отметили, что, несмотря на отмену занятий в местных школах вследствие установившейся в регионе непогоды, для учителей текущая неделя остаётся рабочей.
Как сообщает kp.ru, в четверг, 24 января, в Саратове был сильный снегопад и дворники не могли справиться с его последствиями. В связи с этим руководство образовательного учреждения приняло решение о том, что территорию школы будут расчищать учителя.
В СМИ появились фото группы женщин, предположительно, учителей, которые расчищали снег и убирали его в мешки на территории государственного учреждения.
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Происшествия , Саратов
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