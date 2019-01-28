Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" не имеет видимых повреждений, сотрудники Третьяковской галереи пока не имели к ней доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи.
"Мы счастливы. Картина без видимых повреждений, но сотрудники музея пока не имели к ней доступа", — сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи.
В воскресенье неизвестные похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" прямо с выставки в Третьяковке. Страховая стоимость картины, по данным Минкультуры и страховщика — компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов).
В понедельник утром МВД РФ сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья. Также выясняется, были ли у задержанного сообщники.