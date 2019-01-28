В Третьяковке рассказали о состоянии похищенной картины Куинджи

"Мы счастливы. Картина без видимых повреждений, но сотрудники музея пока не имели к ней доступа", — сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи.

В воскресенье неизвестные похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" прямо с выставки в Третьяковке. Страховая стоимость картины, по данным Минкультуры и страховщика — компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов).