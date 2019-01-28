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Истребитель ВВС Индии разбился на севере страны, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Истребитель "Ягуар" ВВС Индии разбился в городе Кушинагар, штате Уттар-Прадеш на севере Индии, пишет газета Times of India.
Подробности не приводятся.
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Происшествия , Газета The Times , Индия
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