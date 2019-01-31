Родственники замерзшей в горах туристки обвинили спасателей

Родственники екатеринбурженки Елены Подкорытовой, замерзшей на горе Казанский камень под Карпинском , написали заявление на спасателей. Об этом «URA.RU» сообщили в Следственном комитете.

Такое заявление поступило. По нему проводится доследственная проверка, материалы этой проверки соединены в одно производство с материалами по факту гибели девушки, — цитирует агентство следователя, в чьем производстве находятся материалы.

Он отметил, что опросы свидетелей с целью установления всех обстоятельств случившегося продолжаются.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Натальи Зыряновой, «это личное дело каждого и право людей обратиться с таким заявлением».

«Компетентные органы будут все выяснять и разбираться», — добавила она.

Как сообщалось, туристки Елена Осипова и Елена Подкорытова пропали 19 января во время похода. Их группа (двое мужчин и три женщины) поднималась на гору Казанский Камень, когда начался сильный снегопад. Туристам пришлось вернуться. На обратном пути две девушки отстали. У них не было с собой ни продуктов, ни спичек.

Девушек нашли спустя три дня. Елена Подкорытова погибла, а Осипова находилась без сознания. Позже врачам пришлось ампутировать девушке стопы на уровне нижней трети голеней.

Ранее на вопрос URA.RU «почему так долго искали?», спасатели УрПСО ответили, что «люди просто не знают ситуации, местности и начинают давать советы» им.

Там можно было пробиться через лес в зону поиска, но это два дня пиления пилой. А тут счет шел на часы и минуты. Поэтому по той группе было принято бросить снегоходы, и ребята выдвинулись к нам навстречу пешком, через эти завалы. А нас десантировали для поиска. В той ситуации это был единственный правильный вариант, — пояснили они.

Собеседники агентства добавили, что «люди погибают из-за неподготовленности, переоценки своих сил».