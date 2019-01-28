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Стало известно, как долго будут гореть танкеры в Керченском проливе 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Горение на двух судах в Керченском проливе в Черном море будет сохранятся еще какое-то время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.
Собеседник агентства отметил, что пожар на танкерах длится уже около недели, и потушить его в ближайшее время не получится. Он уточнил, что точную дату окончания пожара назвать нельзя.
"Нет, видимо, нескоро (потушат пожар. -"Газета. Ru")", — заключил источник.
Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.
Ранее сообщалось, что названы причины пожара на танкерах в Керченском проливе.
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Происшествия , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
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