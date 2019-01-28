Стало известно, как долго будут гореть танкеры в Керченском проливе

Горение на двух судах в Керченском проливе в Черном море будет сохранятся еще какое-то время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края

Собеседник агентства отметил, что пожар на танкерах длится уже около недели, и потушить его в ближайшее время не получится. Он уточнил, что точную дату окончания пожара назвать нельзя.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.

Ранее сообщалось, что названы причины пожара на танкерах в Керченском проливе.