Более 20 поселков в Волгоградской области остались без света из-за снега

Более 20 поселков в Палласовском районе Волгоградской области отключены от электроснабжения из-за аварий на ЛЭП, вызванных налипанием мокрого снега на проводах, в регионе и соседнем Казахстане , без света находятся более 2 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.

По информации ведомства, авария на линиях электропередач произошла рано утром в понедельник, в Палласовском районе Волгоградской области и соседнем Казахстане произошел порыв проводов из-за налипания мокрого снега.

"Изначально без электричества остались 10 тысяч человек в 89 поселках. В настоящее время без света 24 населенных пункта, 2300 жителей. Наши энергетики совместно с казахскими коллегами устраняют порывы", — сообщили РИА Новости в администрации.

По словам собеседника агентства, полностью восстановить электроснабжение поселков удастся, когда аварию на линиях электропередач устранят не только на территории Волгоградской области, но и на казахской стороне.