Более 20 поселков в Палласовском районе Волгоградской области отключены от электроснабжения из-за аварий на ЛЭП, вызванных налипанием мокрого снега на проводах, в регионе и соседнем Казахстане, без света находятся более 2 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, авария на линиях электропередач произошла рано утром в понедельник, в Палласовском районе Волгоградской области и соседнем Казахстане произошел порыв проводов из-за налипания мокрого снега.
"Изначально без электричества остались 10 тысяч человек в 89 поселках. В настоящее время без света 24 населенных пункта, 2300 жителей. Наши энергетики совместно с казахскими коллегами устраняют порывы", — сообщили РИА Новости в администрации.
По словам собеседника агентства, полностью восстановить электроснабжение поселков удастся, когда аварию на линиях электропередач устранят не только на территории Волгоградской области, но и на казахской стороне.