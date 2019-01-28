Стало известно, какое наказание грозит похитителю картины Куинджи

Стало известно, какое наказание может грозить похитителю картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым " из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется что, если причастность задержанного к краже подтвердится, то его будут судить по статье 164 Уголовного кодекса России "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Как отмечается, злоумышленнику может грозить до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о похитителе картины Куинджи.

27 января из Третьяковской галереи пропала картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Украденную работу — горный пейзаж "Ай-Петри. Крым" — русский художник создал примерно в 1898 — 1908 годах. По некоторым данным, похитителем является неизвестный молодой человек, который под видом музейного работника вытащил полотно из рамы и скрылся.