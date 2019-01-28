В Петербурге ребенок пострадал от взорвавшейся в руках петарды

Ребенок со взрывной раной правой кисти госпитализирован в Санкт-Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области , родители говорят, что у него в руках взорвалась петарда. "Двадцать седьмого января в полицию Адмиралтейского района поступила телефонограмма о том, что от одного из домов по Фурштадской улице с взрывной травмой, множественными рваными ранами правой кисти в состоянии средней тяжести госпитализирован 12-летний ребенок", — сказано в сообщении. Со слов родителей, в руках мальчика взорвалась петарда. Проводится проверка.