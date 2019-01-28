Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«На деньги русских»: Пескова ответила хейтеру
«На деньги русских»: Пескова ответила хейтеру

В Петербурге ребенок пострадал от взорвавшейся в руках петарды 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ребенок со взрывной раной правой кисти госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, родители говорят, что у него в руках взорвалась петарда.
"Двадцать седьмого января в полицию Адмиралтейского района поступила телефонограмма о том, что от одного из домов по Фурштадской улице с взрывной травмой, множественными рваными ранами правой кисти в состоянии средней тяжести госпитализирован 12-летний ребенок", — сказано в сообщении.
Со слов родителей, в руках мальчика взорвалась петарда. Проводится проверка.
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Происшествия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
У экс-супруги Башарова пропал муж
Шоу-бизнес
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда
Происшествия
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
Похититель дважды упал с невестой на руках
Общество
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение