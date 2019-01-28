Задержан подросток, пять раз «минировавший» школу в Новой Москве

«Сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в заведомо ложных сообщениях о минировании учебного заведения на территории Новой Москвы», — сказал он, передает РИА «Новости».

Сообщения о минировании школы в поселении Кленовское за месяц поступали в отделы полиции ТиНАО пять раз. В каждом случае на место происшествия выезжали кинологи и следственно-оперативная группа, проводилась эвакуация. Информация о минировании ни разу не подтвердилась.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризм. Задержанный подросток полностью сознался в содеянном. Полицейские устанавливают причину совершения ложных звонков.