Полицейские задержали 15-летнего подростка, который пять раз за месяц сообщал о минировании школы в Новой Москве, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по столице Юрий Титов.
«Сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в заведомо ложных сообщениях о минировании учебного заведения на территории Новой Москвы», — сказал он, передает РИА «Новости».
Сообщения о минировании школы в поселении Кленовское за месяц поступали в отделы полиции ТиНАО пять раз. В каждом случае на место происшествия выезжали кинологи и следственно-оперативная группа, проводилась эвакуация. Информация о минировании ни разу не подтвердилась.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризм. Задержанный подросток полностью сознался в содеянном. Полицейские устанавливают причину совершения ложных звонков.