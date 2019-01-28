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В Харькове загорелся торговый центр 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожар вспыхнул в здании торгового центра в Харькове, спасатели локализовали его на площади 360 квадратных метров, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 3.42 (4.42 мск) 28 января в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (улица Академика Павлова, 160) возник пожар. В 5.04 (6.04 мск) подразделения Госслужбы по ЧС пожар локализовали на площади около 360 квадратных метров", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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