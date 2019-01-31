ФСБ в Самарской области перекрыла нелегальный канал поставок оружия из ЕС

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области пресекли деятельность преступной группы, причастной к организации канала доставки в Россию оружия и боеприпасов из стран Евросоюза , сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала доставки огнестрельного оружия и боеприпасов иностранного производства в Российскую Федерацию из стран Евросоюза, а также к незаконному изготовлению огнестрельного оружия путем переделки и модернизации его гражданских аналогов в целях последующего сбыта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что активные участники ОПГ были задержаны с поличным в ходе проверочной закупки. Кроме того, в ходе обысков было изъято 33 единицы огнестрельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты, револьверы, карабины и ружья, а также гранаты и патроны разного калибра. Также была ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению оружия в одном из частных домов в Самарской области.