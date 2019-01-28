Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат избил женщину и подростка после корпоратива и поплатился 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Против депутата Чемальского райсовета народных депутатов (Алтай) Юрия Корнеева, который избил двух женщин и подростка после новогоднего корпоратива, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»), передает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.
«Расследование на первоначальной стадии, пока никаких санкций (к Корнееву) не применялось», — сообщили в ведомстве.
По информации агентства, Корнеев устроил драку в кафе «Чемальское подворье», где депутаты проводили корпоратив 22 декабря. Мужчины получили счет и отказались его оплачивать. В ответ на замечания от управляющей кафе и певицы, 59-летней местной жительницы, Корнеев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал ее избивать. За женщину вступился ее 14-летний внук и также был избит.
Как сам Корнеев пояснил ТАСС, драка была спланированной против него провокацией. По его словам, после выставления счета у него не оказалось ни наличных денег, ни банковской карты, после чего он предложил съездить за деньгами, но сотрудники кафе устроили скандал. «Я всю жизнь в спорте, в единоборствах, если бы я вступил в драку у них бы следы остались», — заверил он.
В октябре прошлого года избивший женщину депутат курганской областной думы Виктор Семенов получил штраф в размере пяти тысяч рублей. Инцидент произошел в весной 2017 года, когда Семенов отмечал свой день рождения. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат избил соседку, которая сделала ему замечание за курение на балконе. Женщина была госпитализирована и провела в больнице больше месяца с внутричерепной гематомой. По словам адвоката пострадавшей, депутат Семенов отказался извиниться, заявив, что ударил ее случайно.
Последние новости
Стала известна судьба дерзко похищенной картины Куинджи Задержан похититель картины Куинджи Впервые доказано существование излучения Хокинга
Комментарии4
Происшествия , Виктор Семенов , СКР , ИТАР-ТАСС , Алтай
Читайте также
Видео
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Башкирский город заполнили дети в противогазах
Общество
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
В мире Украина
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
У экс-супруги Башарова пропал муж
Шоу-бизнес
Кого поддержит армия Венесуэлы
Латинская Америка В мире
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение