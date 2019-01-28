Российский детский сад проверят после жалоб на склеенных скотчем детей

Омске следователи проверят появившуюся в соцсетях информацию о том, что воспитательница в одном из детских садов города связывала детей и заклеивала им рты скотчем. Об этом в понедельник, 28 января, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Омской области.

«В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада», — говорится в сообщении.

О фактах издевательств над малышами в саду № 330 сообщила одна из мам в интернет-сообществе города во «ВКонтакте» 27 января. По ее словам, воспитательница также запугивала детей, чтобы они ни о чем не рассказывали взрослым. «Все-таки не все дети смогли молчать и все рассказали и показали дома, как над ними издевались в садике! Этого человека нельзя пускать работать с детьми», — заявила родительница, добавив, что сотрудницу детсада уже уволили.

Другая мама в беседе с NGS55.RU подтвердила, что ее ребенок и еще 15 детей жаловались своим родителям на странные методы воспитания, а также отказывались идти в садик. «Дочь рассказала, как воспитатель заклеила скотчем рот детям, которые не хотели спать во время тихого часа, а еще двоим детишкам склеила скотчем ноги и руки. (…) Воспитатель утверждает, что она делала это в игровой форме, но это неправда», — поделилась она.

Как рассказала изданию старший воспитатель Людмила Горбулич, женщина, о которой идет речь, была принята на работу 26 ноября прошлого года, но уже спустя два месяца, 24 января, уволилась, объяснив свое решение чересчур завышенными требованиями в учреждении. «В пояснительной записке она написала, что приклеивала скотч к плечу ребенка. Она пояснила, что склеивала скотчем какие-то коробочки, а один из детей мешал ей. Вроде бы в шутку наклеила кусочек скотча на плечо мальчика», — рассказала она.

По словам Горбулич, что многие дети хорошо относились к воспитательнице, в том числе и тот, с которым «произошла эта неприятная ситуация». «Уходил из садика нехотя, мама буквально отрывала его от нее», — добавила сотрудница садика.

В пресс-службе регионального департамента образования информацию об увольнении педагога подтвердили, добавив, что по обращению родителя в пятницу, 25 января, директор учреждения создала комиссию по проверке изложенных фактов.

В октябре прошлого года администрация детского сада в городе Березники Пермского края уволила воспитательницу после того, как она заклеила ребенку рот скотчем. На педагога пожаловалась мать одного из воспитанников, которая узнала о случившемся от своего сына, не желавшего возвращаться в детсад. По словам мальчика, воспитатель заклеила ему рот, потому что у нее не получалось его успокоить.